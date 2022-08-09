С Байконура стартовала ракета "Союз" с иранским спутником

С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б". Она должна вывести на орбиту иранский спутник "Хайям", а также 16 малых космических аппаратов, сообщили в Роскосмосе.

Это первый космический старт после смены главы госкорпорации: 15 июля президент России Владимир Путин назначил руководителем Роскосмоса Юрия Борисова, Дмитрий Рогозин был отправлен в отставку.

Накануне Борисов приехал на Байконур. Помимо наблюдения за стартом в его планах встреча с министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдатом Мусиным, на которой будут обсуждены вопросы создания комплекса "Байтерек" и ракеты-носителя "Союз-5", а также с мэром Байконура Константином Бусыгиным.