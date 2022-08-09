В Челябинской области три человека пострадали в ДТП

В Челябинской области автомобиль слетел с дороги и перевернулся. В результате ДТП пострадали три человека, сообщили Накануне.RU в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.

Авария произошла 8 августа на 13 километре автодороги Миасс-Златоуст. Водитель Лады Ларгус не справился с управлением в повороте и допустил съезд с проезжей части. По словам водителя, машина перевернулась, скатилась по крутому уклону обочины и вновь встала на колеса, врезавшись в деревья.

Травмы получили три человека. "Резаные раны головы от разбившегося лобового стекла у водителя, перелом лодыжки у пассажира на переднем сиденье и множественные травмы у пассажира на заднем сиденье", - рассказали в пресс-центре.