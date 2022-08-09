09 Августа 2022
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Политика В России За рубежом
(2004) | Фото: www.lukoil.ru

Bloomberg: Страны Южной Европы тайно скупают российскую нефть

Страны Южной Европы, не афишируя этого, закупают российскую нефть, пишет Bloomberg.
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Покупатели нефти в Южной Европе возвращаются на рынок российской нефти, поскольку до вступления в силу запрета ЕС на такие поставки еще четыре месяца. Поставки российской нефти в порты Италии и Турции выросли до максимумов, согласно данным о движении судов, отслеживаемым агентством. Поставки нефти из России в Средиземноморский регион были самыми высокими с середины июня.

Все это подчеркивает те трудности, с которыми столкнется Европа, чтобы отказаться от российской нефти. Видимо, санкции будут обходить, идентифицируя грузы с российской нефтью как не российские.

Доходы от продажи нефти для России продолжают расти, а средний доход за четыре недели вырос до 11-недельного максимума. Прирост происходит даже несмотря на то, что многие поставки за последнюю неделю были облагаемы пошлиной по более низкой ставке.

Шестой пакет антироссийских санкций предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. Но запрет касается только поставок по морю.

Теги: нефть, санкции



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