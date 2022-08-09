Уральские врачи рассказали, как лечили 10-летнюю девочку с огнестрельным ранением в голову

Уральские врачи рассказали о состоянии и процессе реабилитации 10-летней жительницы пос. Нижняя Синячиха, которой в конце июня выстрелили в голову.

Напомним, трагедия случилась 22 июня в селе Нижняя Синячиха: в голову одной из девочек, играющей с другими детьми на улице, попала пуля. Ребенка госпитализировали. Вскоре по подозрению задержали мужчину, который подрабатывает бульдозеристом. Он признал свою вину, рассказав, что не видел играющих детей, а якобы стрелял по птицам.

В тот же день ребенка на вертолете доставили в Детскую городскую клиническую больницу № 9. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информполитики региона, в Алапаевской горбольнице девочке провели КТ головного мозга, рентгенологические, лабораторные исследования, а также подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

"Учитывая тяжесть состояния пациентки, было принято решение поручить девочку заботам профильных специалистов нашей больницы. Для этого в Алапаевск вылетела бригада Территориального центра медицины катастроф, и ребенок сразу же был взят в операционную", — рассказал заместитель главного врача по хирургии ДГКБ № 9 Араик Петросян.

В нейротравматологическое отделение школьница была переведена только на 18-е сутки, где ее лечением занялись уже травматологи, неврологи, окулисты и ЛОР-врачи. Петросян добавил, что после этого у маленькой пациентки наметилась положительная динамика, после которой специалисты приступили к этапу ранее реабилитации.

Девочка была выписана домой спустя месяц. Поначалу ее состояние было удовлетворительным, однако уже через несколько дней ребенка стали мучить сильные головные боли. Решением проблемы занялись специалисты Областной детской клинической больницы.

"Девочка поступила к нам с интенсивными головными болями. Чтобы исключить кровотечение или внутричерепную гипертензию, ей сразу провели МРТ. Оказалось, причиной головных болей была инфекция. Назначенное лечение принесло желаемый эффект", — рассказала врач неврологического отделения ОДКБ Мария Шаврова.

По словам специалистов ОДКБ, врачи ДГКБ №9 сотворили чудо. Несмотря на тяжелое ранение, все функции мозга были восстановлены - ребенок говорит, бегает и уже готовится вместе с родными к новому учебному году.

Напомним, что в начале июля суд оставил под стражей жителя Среднего Урала Сергея Карпицкого, сознавшегося в стрельбе. На данный момент он обвиняется в покушении на убийство ребенка.