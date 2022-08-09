СМИ: Минцифры позволит собирать биометрию россиян без их разрешения

Минцифры собирается внести поправки в собственный приказ о сборе и хранении биометрических данных россиян в "Единой биометрической системе" (ЕБС). Система была создана в 2019-м, ее оператором является "Ростелеком".

В министерстве ссылаются на поправки в закон "Об информации", которые были приняты Госдумой 6 июля. Они позволяют не спрашивать согласие субъекта на помещение его данных в ЕБС, пишет "Коммерсант".

Другие поправки в приказ упрощают передачу биометрии из любых информационных систем в ЕБС. Например, раньше для размещения в ЕБС цифровой "слепок" гражданина должен был содержать изображение лица и голос, а теперь достаточно чего-то одного. При этом использовать такие "слепки" сможет только та организация, которая их в систему поместила. Эксперты полагают, что "слепки" из-за этого будут дублироваться, а утечка данных из ЕБС обернется катастрофой.

Издание отмечает, что ЕБС не слишком-то успешный проект. В Минцифры рассчитывали на 70 млн "слепков", а на начало 2022 года в системе было немногим больше 200 тыс. образцов. Банки собрали уже миллионы образцов, но стандартам ЕБС (которые Минцифры планирует смягчить – см. выше) сейчас соответствует только около 10% этих данных. Остальные по действующим нормам должны быть удалены.

Гражданин может обратиться в ЕБС и потребовать уничтожить его биометрические данные. Проблема в том, что теперь гражданин не всегда будет в курсе сбора таких данных. Юристы полагают, что теперь источником сбора данных могут стать камеры наблюдения в метро, в банках, на входе в МФЦ и т.д.