"Наука будущего – наука молодых" - Новосибирская область примет VII Всероссийский молодежный научный форум

Одним из ключевых мероприятий-спутников IX Международного форума технологического развития «Технопром-2022», организованного правительством Новосибирской области, станет VII Всероссийский молодежный научный форум «Наука будущего – наука молодых», который пройдет 23 – 26 августа в Новосибирске.

Студенты, аспиранты и молодые ученые приглашаются к регистрации и участию в форуме, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова отметила, что междисциплинарное научное мероприятие «Наука будущего – наука молодых», организованное министерством науки и высшего образования РФ, ежегодно проводится на площадках ведущих университетов страны.

Новосибирская область выбрана площадкой проведения форума неслучайно: Научно-технологический комплекс региона входит в лидеры среди регионов России и включает 43 академических института, 39 высших учебных заведений, 7 международных исследовательских центров, Технопарк Новосибирского Академгородка и Инновационный медико-технологический центр.

Для участия в форуме и мероприятиях деловой программы всем участникам до 15 августа необходимо пройти обязательную единую регистрацию, которая открыта на сайте мероприятия.

Напомним, международный форум технологического развития «Технопром» – крупнейшее технологическое мероприятие России. В соответствии с распоряжением правительства РФ от 5.03.2022 года, он проводится ежегодно в Новосибирской области. Организаторы форума – правительство РФ, правительство Новосибирской области, министерство науки и высшего образования РФ, СО РАН.

Тема форума в 2022 году – «Технологический суверенитет и устойчивое развитие России».

Номер «горячей линии» форума: 8-800-200-84-78, звонок по России бесплатный. Звонки принимаются с 10:00 до 22:00 по местному времени GMT+7. Подробная информация, формы для регистрации участников, представителей СМИ и обратной связи с организаторами представлены на сайте форума: форумтехнопром.рф