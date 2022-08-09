09 Августа 2022
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Экономика Новосибирская область
Бюджет (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В первом полугодии расходы бюджета Новосибирской области увеличены по направлениям - АПК, дорожный фонд и меры соцподдержки

В Новосибирской области состоялось рассмотрение отчета об исполнении областного бюджета Новосибирской области за первое полугодие 2022 года в ходе очередного заседания правительства региона 8 августа, которое провел губернатор Андрей Травников.

Андрей Травников(2022)|Фото: пресс-служба губернатора Новосибирской области

По итогам полугодия отмечен рост собственных доходов и увеличение бюджетных средств, направленных на обеспечение исполнения приоритетных расходов – поддержку предприятий агропромышленного комплекса, выполнение социальных обязательств, дорожный фонд, транспортное обслуживание и другие.

Министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Алексей Москвичев доложил: «За 6 месяцев 2022 года в доходную часть областного бюджета поступило порядка 120 млрд рублей с ростом на 17,8 % к аналогичному периоду прошлого года. Фактически темп роста по основным доходам превышает плановые темпы 2021 года, сложившаяся динамика послужила основанием для увеличения годовых плановых значений».

В 1 полугодии 2022 года приоритетные расходы исполнены в сумме порядка 75,4 млрд рублей. По ряду приоритетных направлений расходы увеличены: повышены зарплаты работников бюджетной сферы, проиндексированы меры социальной поддержки населения, увеличены расходы на поддержку агропромышленного комплекса, произведены авансовые платежи по контрактам на содержание автомобильных дорог и ряд других.

Отчет об исполнении областного бюджета Новосибирской области за первое полугодие 2022 года одобрен правительством региона и будет в установленном порядке внесен для рассмотрения в Законодательное Собрание Новосибирской области.

Теги: апк, дорожный фонд, бюджет, андрей травников



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