США ответили на вопрос о выдаче визы Лаврову на Генассамблею ООН

Представитель постпредства США ответил на вопрос о визе министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову для участия в работе Генассамблеи ООН.

По его словам, Соединенные Штаты имеют обязательства в рамках соглашения о штаб-квартире ООН способствовать поездкам в район штаб-квартиры ООН представителям государств — членов ООН.

"Мы серьезно относимся к своим обязательствам по соглашению о штаб-квартире ООН", - цитирует ТАСС представителя постпредства США.

Напомним, США 25 февраля ввели санкции против Сергея Лаврова. 8 августа президент РФ Владимир Путин назначил министра иностранных дел РФ главой делегации на ГА ООН.

77-я сессия ГА ООН откроется 13 сентября и продлится до 27 сентября. Мероприятие будет проходить в Нью-Йорке. 20 сентября пройдут общие прения высокого уровня, сообщает Regnum.