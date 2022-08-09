Путин наградил создателя линейки Putin Team медалью ордена "За заслуги перед Отечеством"

Екатеринбургский дизайнер и создатель линейки одежды Putin Team Дмитрий Шишкин отмечен медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Об этом сообщается в документе, опубликованном на портале правовой информации.

"За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить Шишкина Дмитрия Олеговича — директора ООО "Праведа", Свердловская область", — говорится в указе президента России Владимира Путина.

Напомним, что движение Putin Team было создано еще в 2017 году по инициативе хоккеиста Александра Овечкина. Однако одежда с соответствующей символикой появилась в продаже только в 2019 году, после чего главным поклонником бренда стала екатеринбургская компания "Сима-ленд".