09 Августа 2022
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Общество Свердловская область
флешмоб Сима-Ленд (2021) | Фото: Накануне.RU

Путин наградил создателя линейки Putin Team медалью ордена "За заслуги перед Отечеством"

Екатеринбургский дизайнер и создатель линейки одежды Putin Team Дмитрий Шишкин отмечен медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Об этом сообщается в документе, опубликованном на портале правовой информации.

"За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить Шишкина Дмитрия Олеговича — директора ООО "Праведа", Свердловская область", — говорится в указе президента России Владимира Путина.

Напомним, что движение Putin Team было создано еще в 2017 году по инициативе хоккеиста Александра Овечкина. Однако одежда с соответствующей символикой появилась в продаже только в 2019 году, после чего главным поклонником бренда стала екатеринбургская компания "Сима-ленд".

Теги: Путин, орден, Putin Team, За заслуги перед Отечеством, дизайнер



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