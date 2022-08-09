09 Августа 2022
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Общество В России
(2018) | Фото: Накануне.RU

В СФ предлагают запретить VPN – как в Белоруссии, Северной Корее и Иране

Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова попросила Роскомнадзор дать заключение о соответствии российскому законодательству свободного использования в стране VPN-сервисов, передает РИА Новости.

По мнению Рукавишниковой, есть веские основания полагать, что в реальности данные пользователей VPN могут быть проданы, переданы злоумышленникам или похищены ими, а сами сервисы могут быть использованы в гибридной войне против России.

Она привела в пример Белоруссию, Северную Корею, Туркмению, Турцию, Ирак и Иран, где использование VPN запрещено законом, а частичные ограничения есть в Омане, ОАЭ и Китае.

Примечательно, что председатель комитета, где Рукавишникова служит заместителем, - сенатор Андрей Клишас – ранее осуждал "пугалки" со стороны депутатов Госдумы (например, Марии Бутиной) по поводу возможного запрета VPN, и при этом приводил в пример адекватности своих коллег из Совета Федерации, мол, они не наводят панику и не предлагают противоречащих здравому смыслу инициатив.

"Ответственности за использование VPN нет, и её введение не обсуждается", - написал Клишас в своём Telegram-канале.

Теги: vpn, ирина рукавишникова, андрей клишас, запрет, северная корея



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