09 Августа 2022
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дитя мать младенец руки (2012) | Фото:

В Нижневартовске мать до смерти забила младенца "за капризное поведение"

27-летняя жительница Нижневартовска обвиняется в убийстве своего ребенка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

В отношении женщины возбуждено дело по статьям неисполнение обязанностей по воспитанию, истязание несовершеннолетних, убийство малолетнего.

По версии следствия, обвиняемая с 31 декабря 2020 года по 21 января 2021 года избивала своего четырехмесячного ребенка "за капризное поведение". Младенцу были причинены травмы внутренних органов. От травм ребенок умер в больнице в июне прошлого года.

Теги: младенец, ребенок, истязание, убийство, мать



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