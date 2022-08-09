В Нижневартовске мать до смерти забила младенца "за капризное поведение"

27-летняя жительница Нижневартовска обвиняется в убийстве своего ребенка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

В отношении женщины возбуждено дело по статьям неисполнение обязанностей по воспитанию, истязание несовершеннолетних, убийство малолетнего.

По версии следствия, обвиняемая с 31 декабря 2020 года по 21 января 2021 года избивала своего четырехмесячного ребенка "за капризное поведение". Младенцу были причинены травмы внутренних органов. От травм ребенок умер в больнице в июне прошлого года.