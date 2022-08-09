Путин инициировал подготовку к столетию ХМАО

Президент Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2030 г. столетия Ханты-Мансийского автономного округа.

Документ опубликован на портале правовой информации. В нём говорится, что принято предложение Правительства РФ о праздновании юбилея Югры в 2030-ом. Также органам госвласти субъектов страны и местным властям рекомендовано принять участие в подготовке к юбилею и его празднованию.

Отметим, аналогичного указа о праздновании столетия ЯНАО, который образован в один день и год с Югрой, пока нет.

Напомним, 10 декабря 1930 г. был образован Остяко-Вогульский национальный округ с центром в основанном на месте села Самарово городе Остяко-Вогульске (с 23 октября 1940 г. – Ханты-Мансийске). С 1978 г. национальный округ был преобразован в Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), который в 2003 г. получил своё нынешнее название – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. В тот же день был создан и соседний Ямало-Ненецкий автономный округ.