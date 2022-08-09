09 Августа 2022
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Общество Свердловская область
Свердловские колонии на форуме Армия-2020 (2020) | Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

В Екатеринбурге пройдет форум "Армия-2022"

Центральный военный округ устраивает очередной форум с выставкой военной техники и экипировки - "Армия-2022", куда приглашает жителей и гостей уральской столицы. Выставка пройдет с 19 по 21 августа на полигоне "Свердловский" под Екатеринбургом. Гости форума смогут походить по "Партизанской деревне", побывать в продовольственных пунктах времен Великой Отечественной войны, а также насладиться культурно-досуговой программой.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЦВО, посетителям "Армии-2022" продемонстрируют современное и историческое вооружение, экипировку ВС РФ, боевые машины и спецтехнику видов и родов войск, с которыми можно фотографироваться.

Подготовили в ЦВО и кластер, посвященный Великой Отечественной войне. В нем расположатся "Партизанская деревня", знакомящая посетителей с бытом партизан, а также их оружием, одеждой, конструкцией фронтового медпункта, узла связи и продовольственного пункта, оборудованных в землянках. Специально для детей будет открыта площадка с батутами, картингом и аквагримом.

Чтобы форум по итогу не превратился в "музей на свежем воздухе", для гостей подготовлена культурно-досуговая программа: на сценах выступят творческие коллективы, военнослужащие соединения и воинские части ЦВО, на площадках представят национальную и военную кухни, а особо спортивные смогут принять участие в сдаче нормативов ГТО.

Бесплатно добраться до форума также поможет ЦВО. Ежедневно с 19 по 21 августа будут курсировать автобусы, украшенные символикой форума. Отправка по мере заполняемости автобусов от 32 военного городка, ТЦ Академический, штаба ЦВО №1, станция метро Ботаническая, микрорайон "Солнечный", метро "Проспект Космонавтов", "Парк Маяковского".

Теги: Армия, форум, Екатеринбург, ЦВО



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