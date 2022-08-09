09 Августа 2022
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Политика За рубежом
Дональд Трамп (2017) | Фото: nypost.com

Не менее 100 агентов ФБР участвовали в обыске имения Трампа

По меньшей мере 100 агентов ФБР участвовали в обыске имения бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает New York Post со ссылкой на свидетеля.

По его словам, к дому подъехали бронированные автомобили с силовиками, "персонал был в ужасе".

Сам экс-президент США заявил, что сотрудники ФБР обыскали его поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида без предупреждения. Силовики взломали его личный сейф для осмотра.

Ряд американских изданий предположил, что правоохранителей в имении Трампа могли заинтересовать документы, которые тот взял с собой из Белого дома, пишет Regnum.

Сын бывшего президента Эрик Трамп в интервью изданию Fox News и The Washington Post заявил, что обыски могут быть связаны с потерей архивных документов представителями Национального управления архивов и документации (NARA).

Требование вернуть 15 коробок с документами, которые Трамп якобы вывез, покидая Белый дом, управление архивов выдвинуло к экс-президенту в январе 2022 года. В феврале NARA обратилось в минюст США с просьбой о проведении проверки на предмет обращения экс-президента с архивными документами, часть из которых носила пометку "секретно" и "совершенно секретно".

В свою очередь, издание Washington Post сообщает, что сотрудники NARA изъяли из имения Трампа коробки с документами.

Телеканал CBS со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что ФБР не стало информировать Белый дом о намерениях провести обыск в поместье Трампа.

Теги: дональд трамп, обыск, фбр



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