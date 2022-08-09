09 Августа 2022
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Спорт Свердловская область
ХК Автомобилист (2016) | Фото: Накануне.RU

Форвард "Автомобилиста" перенес операцию в Германии и возвращается в Екатеринбург

Нападающий ХК "Автомобилист" Алексей Макеев, получивший серьезную травму, перенес операцию.
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Ранее стало известно, что Макеев выбыл на долгий срок из-за разрыва крестообразной связки колена. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского хоккейного клуба, игроку сделали операцию в Германии. Сегодня форвард возвращается в Екатеринбург.

Добавим, 9 августа "Автомобилист" проведет первый матч на предсезонном турнире "Мемориал Ромазана", который состоится в Магнитогорске. Соперниками екатеринбургских хоккеистов станут местный "Металлург", а также челябинский "Трактор" и хабаровский "Амур". Сегодня "Автомобилист" встретится с командой из Хабаровска.

Как уточнили в клубе, в Магнитогорск отправились 35 хоккеистов – три вратаря, 12 защитников и 20 нападающих. Не сможет принять участие в турнире нападающий Георгий Белоусов, который получил повреждение и остался в Екатеринбурге для прохождения необходимых медицинских процедур.

Напомним, что "Автомобилист" начнет новый сезон в КХЛ 2 сентября домашней встречей с ярославским "Локомотивом".

Теги: Автомобилист, Макеев, операция, Екатеринбург



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