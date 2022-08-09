09 Августа 2022
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Политика В России
Госдума (2019) | Фото:Накануне.RU

В Госдуме предложили создать блок стран "по образу и подобию СССР"

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил создать добровольное объединение суверенных государств по образу СССР – объединение, способное противостоять западной экспансии.

"Существование СССР сдерживало НАТО в его стремлении поработить и колонизировать весь мир. Считаю целесообразным вернуться к коллективной системе добровольного объединения суверенных государств в один военно-политический и экономический блок, способный эффективно противостоять западной экспансии и агрессии. Прообразом новой конфедерации может стать великий и могучий СССР", - сказал Шеремет в разговоре с РИА Новости.

По его словам, создание подобного союза независимых государств позволило бы странам не только сохранить, но и укрепить свои суверенитеты, которые сейчас подвергаются нападкам и размыванию со стороны США. С учётом актуальности повестки новый блок по своим границам может превзойти границы Советского Союза.

"Это будет равноправный союз, где каждая из стран уважает суверенитет и культуру друг друга, а не те колонии, которые привыкли создавать США под личиной помощи и торжества демократии", - подчеркнул Шеремет.

У России есть все возможности и потенциал, чтобы обеспечить новому союзу нерушимость границ и безопасность.

Теги: Михаил Шеремет, Госдума, СССР



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