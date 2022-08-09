СМИ: российские авиакомпании разбирают самолеты на запчасти

Попавшие под ограничения российские авиаперевозчики, включая "Аэрофлот", начали разбирать свои самолеты, чтобы обеспечить наличие запасных частей.

Как сообщает Reuters со ссылкой источника в авиаотрасли, один самолет Sukhoi Superjet 100 и Airbus A350, эксплуатировавшиеся национальным перевозчиком, в настоящее время находятся на земле, ведется их разборка. Собеседник агентства уточнил, что Airbus A350 "почти новый". Также изъято оборудование с нескольких Boeing 737 и Airbus A320 "Аэрофлота", так как авиакомпании оно требуется для оставшихся самолетов данных моделей.

Как отмечает Reuters, такие действия со стороны авиаперевозчиков соответствуют рекомендациям правительства РФ, согласно которым авиакомпании могут разбирать некоторые самолеты на запчасти, чтобы гарантировать, что оставшиеся лайнеры иностранного производства смогут летать как минимум до 2025 года.

Власти хотят выделить 15,4 млрд руб. на восстановление летной годности 11 самолетов Ту-204/214, Ил-96 и Ан-124. Субсидия может быть выделена в очередном пакете мер поддержки экономики в условиях санкций. В Минпромторге заявили, что инициатива уже поддержана президентом и заинтересованными ведомствами.