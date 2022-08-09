СМИ: российские авиакомпании разбирают самолеты на запчасти

09 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Откусить и отползти не получится"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество В России
шасси колесо самолет аэропорт авиатехник осмотр ВПП Домодедово (2010) | Фото: Накануне.RU

СМИ: российские авиакомпании разбирают самолеты на запчасти

Попавшие под ограничения российские авиаперевозчики, включая "Аэрофлот", начали разбирать свои самолеты, чтобы обеспечить наличие запасных частей.
Читайте также:

Как сообщает Reuters со ссылкой источника в авиаотрасли, один самолет Sukhoi Superjet 100 и Airbus A350, эксплуатировавшиеся национальным перевозчиком, в настоящее время находятся на земле, ведется их разборка. Собеседник агентства уточнил, что Airbus A350 "почти новый". Также изъято оборудование с нескольких Boeing 737 и Airbus A320 "Аэрофлота", так как авиакомпании оно требуется для оставшихся самолетов данных моделей.

Как отмечает Reuters, такие действия со стороны авиаперевозчиков соответствуют рекомендациям правительства РФ, согласно которым авиакомпании могут разбирать некоторые самолеты на запчасти, чтобы гарантировать, что оставшиеся лайнеры иностранного производства смогут летать как минимум до 2025 года.

Власти хотят выделить 15,4 млрд руб. на восстановление летной годности 11 самолетов Ту-204/214, Ил-96 и Ан-124. Субсидия может быть выделена в очередном пакете мер поддержки экономики в условиях санкций. В Минпромторге заявили, что инициатива уже поддержана президентом и заинтересованными ведомствами.

Теги: самолеты, авиакомпании, аэрофлот



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети