09 Августа 2022
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Общество В России
Коллаж, заключенные, стройка (2022) | Фото: Накануне.RU

Российские предприниматели могут использовать труд заключенных

"Деловая Россия" начала опрос в субъектах РФ о готовности предпринимателей использовать труд заключенных.

Как говорят в объединении, при вовлеченности бизнеса можно заменить тюремные сроки на принудительные работы для около 100 тыс. человек. Заместитель главы Минюста Всеволод Вуколов считает инициативу по использованию исправительных центров полезной, так как она позволяет осужденным "избегать пагубного влияния тюремной субкультуры".

Итоги опроса станут известны в сентябре. В привлечении труда заключенных могут быть заинтересованы организации в сферах строительства, сельского хозяйства, лесной отрасли, добывающей промышленности и швейного производства, сообщает РИА "Новости".

По данным Минюста, на перевод имеют право больше 180 тыс. осужденных. Сегодня в России действует 220 исправительных центров с возможностью размещения больше 200 тыс. осужденных. Треть из них созданы на базе предприятий по их инициативе.

Теги: заключенные, предприниматели, труд



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