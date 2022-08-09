СМИ: осенью съемные квартиры могут подорожать на 10–20%

Осенью аренда жилья в России может вырасти на 10–20%.

Как говорят участники рынка недвижимости, сейчас цены начали восстанавливаться после весеннего падения на 8–10%. Доступное

предложение сократится с наступлением делового сезона и начала учебы в вузах, что и повлияет на ставки аренды.

Кроме того, собственники включают в стоимость индексацию тарифов жилищно-коммунального хозяйства. Зимой цены на съемные

квартиры могут снова начать снижаться.

Как отмечают эксперты, в этом году осенью в Москве и Санкт-Петербурге средняя стоимость аренды вырастет на 10% минимум. А на

ликвидные лоты — мини-студии площадью 10–15 кв. м, небольшие квартиры гостиничного типа — и на 20%.

В первую очередьсредняя цена арендного жилья вырастет за счет сдачи самых дешевых квартир. Люди сначала выберут именно эти предложения, а

доступны окажутся более дорогие варианты, сообщают "Известия".