09 Августа 2022
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Экономика
ключ, замок (2020) | Фото: Накануне.RU

СМИ: осенью съемные квартиры могут подорожать на 10–20%

Осенью аренда жилья в России может вырасти на 10–20%. 

Как говорят участники рынка недвижимости, сейчас цены начали восстанавливаться после весеннего падения на 8–10%. Доступное 
предложение сократится с наступлением делового сезона и начала учебы в вузах, что и повлияет на ставки аренды. 

Кроме того, собственники включают в стоимость индексацию тарифов жилищно-коммунального хозяйства. Зимой цены на съемные 
квартиры могут снова начать снижаться.

Как отмечают эксперты, в этом году осенью в Москве и Санкт-Петербурге средняя стоимость аренды вырастет на 10% минимум. А на 
ликвидные лоты — мини-студии площадью 10–15 кв. м, небольшие квартиры гостиничного типа — и на 20%. 

В первую очередьсредняя цена арендного жилья вырастет за счет сдачи самых дешевых квартир. Люди сначала выберут именно эти предложения, а 
доступны окажутся более дорогие варианты, сообщают "Известия". 

Теги: квартиры, жилье, аренда



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