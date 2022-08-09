Зеленский призвал страны Запада запретить въезд россиянам

Украинский президент Владимир Зеленский призвал западные страны запретить въезд всем гражданам России.

Как считает глава государства, это "самые важные санкции" и россияне "должны жить в своем мире до тех пор, пока не изменят свою

философию". Так Зеленский отреагировал на планы администраций подконтрольных Москве украинских территорий провести

референдумы.

Президент Украины подчеркнул, что нужно отправить обратно в РФ тех россиян, кто уже выехал за границу. "Население выбрало это

правительство, и они не борются с ним, не спорят с ним, не кричат на него", — сказал Зеленский The Washington Post.

Он считает "слабыми" уже действующие ограничения против России по сравнению с закрытием границ и введением полного эмбарго

на закупки российских энергоносителей.

Ранее президент прокомментировал возможность проведения пророссийскими властями референдумов на южных территориях страны.

По словам главы государства, который обратился с видеообращением к нации, если Москва позволит провести избирательный процесс,

то закроет все возможности для переговоров с Киевом.