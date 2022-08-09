09 Августа 2022
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Фрагмент из интервью Владимира Зеленского (2022) | Фото: скриншот с youtube-трансляции

Зеленский призвал страны Запада запретить въезд россиянам

Украинский президент Владимир Зеленский призвал западные страны запретить въезд всем гражданам России. 

Как считает глава государства, это "самые важные санкции" и россияне "должны жить в своем мире до тех пор, пока не изменят свою 
философию". Так Зеленский отреагировал на планы администраций подконтрольных Москве украинских территорий провести 
референдумы.

Президент Украины подчеркнул, что нужно отправить обратно в РФ тех россиян, кто уже выехал за границу. "Население выбрало это 
правительство, и они не борются с ним, не спорят с ним, не кричат на него", — сказал Зеленский The Washington Post.

Он считает "слабыми" уже действующие ограничения против России по сравнению с закрытием границ и введением полного эмбарго 
на закупки российских энергоносителей.

Ранее президент прокомментировал возможность проведения пророссийскими властями референдумов на южных территориях страны. 
По словам главы государства, который обратился с видеообращением к нации, если Москва позволит провести избирательный процесс, 
то закроет все возможности для переговоров с Киевом.

Теги: Зеленский, Украина, санкции



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