Торговые сети восстановили ассортимент смартфонов до уровня января

Торговые сети в России закрыли проблему поставок смартфонов в страну.

После спада, вызванного прекращением поставок устройств ведущих мировых брендов, ассортимент гаджетов в РФ восстановился до уровня начала года, заявили представители ритейлеров.

Добиться восстановления позволили параллельный импорт и сотрудничество с новыми вендорами. Помимо смартфонов Apple, Samsung и Xiaomi, за последний квартал существенно расширился выбор устройств Realme, Poco, Tecno, Infinix и других производителей. Правда, на полках стало меньше гаджетов от Honor, Huawei, Oppo, Vivo, ZTE, Motorola и ряда других брендов.

Модельный ряд смартфонов расширяется на фоне общего спада продаж этих устройств в РФ. Во II квартале 2022 года спрос на них упал по сравнению с I кварталом на 33%, отметил сотрудник одного из ритейлеров. Если сравнивать с апрелем–июнем 2021-го, падение спроса составило 30%, сообщают "Известия".

Напомним, разница в цене между "серым" и ввезенным в Россию по параллельному импорту айфоном может достигать 100 тыс. руб.