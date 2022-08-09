Опрос: россияне одобрили бы решение президента и о прекращении спецоперации, и о новом наступлении

Более половины граждан России считают, что специальная военная операция на Украине затянулась.

Как следует из опроса социологической службы Russian Field, треть участников исследования считают, что военные действия продлятся еще более года. При этом 60% опрошенных поддержали бы решение главы государства Владимира Путина начать "новое наступление на Киев", но одновременно 65% одобрили бы и намерение президента остановить спецоперацию и подписать мирное соглашение.

В том, что спецоперация проходит "определенно" или "скорее" успешно, уверены 62% жителей страны, противоположного мнения придерживаются 19%, еще столько же затруднились ответить.

В то же время 62% опрошенных мужчин не готовы лично принять участие в военных действиях на Украине, если им представится такая возможность, — это на шесть процентных пунктов выше показателей аналогичного опроса, проходившего во второй половине мая. О желании поучаствовать в спецоперации заявили 29% респондентов. Чаще всего в этом признаются люди в возрасте от 45 до 59 лет (37%), тогда как среди мужчин от 18 до 29 лет таковых лишь 23%.

Как говорят эксперты, подобное противоречие связано с нежеланием общества думать о больших политических проблемах. Как заявил политолог Алексей Макаркин, тот факт, что большинство россиян готовы одобрить два противоположных решения Владимира Путина — об остановке спецоперации и о начале нового наступления,— можно считать выражением доверия президенту, сообщает "Коммерсант".