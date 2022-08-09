09 Августа 2022
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Экономика В России За рубежом
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Импорт российских товаров в США упали до минимума за 18 лет

Торговля между Москвой и Вашингтоном продолжила сокращаться в июне 2022 года.

Экспорт товаров в Россию из США снизился до нового рекордного минимума — $58 млн, импорт из России в Штаты упал в 1,7 раза по сравнению с предыдущим месяцем — до $661 млн, сообщило Бюро переписей США — американский аналог Росстата. Взаимный товарооборот США и РФ в июне оказался в четыре раза меньше среднемесячного оборота между двумя странами за 2021 год ($3 млрд).

Показатель американского импорта из России за июнь стал самым низким с февраля 2004 года, когда было $653 млн. Даже после мирового экономического кризиса 2008 года было больше ($984 млн в феврале 2009 года).

Тем временем, 7 августа таможенную статистику обновил Китай, который является крупнейшим торговым партнером России. Китайский экспорт в РФ, просевший в первые месяцы после начала специальной военной операции на Украине, восстановился и впервые за период жестких санкций со стороны Запада превысил уровень годовой давности: $6,77 млрд в июле 2022 года — против $6,03 млрд в июле предыдущего года.

Китайский импорт из России также продолжил расти под влиянием увеличивающихся поставок углеводородного сырья: в июле он достиг $10 млрд — на 2,8% больше, чем в мае, и на 47% больше, чем в июле прошлого года ($6,8 млрд), сообщает РБК.

Теги: США, импорт, экспорт



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