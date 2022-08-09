Найден один из источников финансирования российского движения детей и молодежи

Минпросвещения разработало проект постановления кабмина России, которое определяет один из источников финансирования российского движения детей и молодежи.

Предлагается добавить движение в перечень организаций, которые получают средства за счет грантов в форме субсидий на господдержку развития образования. Средства будут выделяться за счет проекта "Патриотическое воспитание граждан РФ". Они пойдут на финансирование воспитательной работы движения и "увеличение численности детей, вовлеченных в деятельность организации".

По закону программа воспитательной работы движения, на которую пойдут средства, должна разрабатываться Минпросвещения совместно с правлением движения. Утверждать воспитательную программу будет наблюдательный совет движении, который возглавил президент РФ Владимир Путин.

Общий бюджет проекта "Патриотическое воспитание граждан РФ" на 2021–2023 годы составляет более 10 млрд руб., сообщают "Ведомости".

Состав сформированного Наблюдательного совета российского движения детей и молодежи удручает и демонстрирует, что истинные цели создания данного движения, видимо, финансовые. Об этом написала актриса Мария Шукшина. Такого же мнения придерживаются многие эксперты.