09 Августа 2022
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Экономика В России
Мерседес (2019) | Фото:Накануне.RU

В России заканчиваются запасы премиальных автомобилей

Средний чек на новые автомобили в России по итогам июня — июля составил 2,3 млн руб.

Это на 10% больше, чем в начале текущего года, но значительно ниже весенних показателей в 2,8 млн руб. Постепенное снижение средневзвешенной цены на машины вызвано исчерпанием их запасов, за исключением китайских и традиционно отечественных, — быстрее всего в премиальном сегменте.

Падение среднего чека продолжится, в том числе за счет роста доли Lada, но будет частично сглажено ростом доли китайских марок, которые представлены в сегменте SUV, сообщает "Коммерсант".

Теги: автомобили, транспорт, автопром



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