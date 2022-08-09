В России заканчиваются запасы премиальных автомобилей

Средний чек на новые автомобили в России по итогам июня — июля составил 2,3 млн руб.

Это на 10% больше, чем в начале текущего года, но значительно ниже весенних показателей в 2,8 млн руб. Постепенное снижение средневзвешенной цены на машины вызвано исчерпанием их запасов, за исключением китайских и традиционно отечественных, — быстрее всего в премиальном сегменте.

Падение среднего чека продолжится, в том числе за счет роста доли Lada, но будет частично сглажено ростом доли китайских марок, которые представлены в сегменте SUV, сообщает "Коммерсант".