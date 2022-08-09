Генпрокуратура РФ проверяет ПФР из-за массовых отказов в выплатах на детей

Генеральная прокуратура России начала проверку Пенсионного фонда России (ПФР) из-за нарушений в региональных отделениях фонда при назначении выплат семьям с детьми от 8 до 17 лет.

Надзорное ведомство сообщает, что поводом для проверки стали подтвержденные случаи неправомерных отказов в выплате пособий в Краснодарском отделении фонда. Там при рассмотрении заявлений была допущена техническая ошибка. По данным Генпрокуратуры, семьи, обоснованно рассчитывая на господдержку, в мае 2022 года обращались в отделение ПФР по Краснодарскому краю, однако им отказали в выплате, так как якобы доход превышает региональный прожиточный минимум на душу населения.

По данным ведомства, суммы получаемых семьями социальных пенсий учитывались дважды, а произведенные в автоматическом режиме расчеты некорректны.

По фактам допущенных нарушений закона прокуратурой Краснодарского края в региональное отделение фонда внесено представление. Принятые решения пересмотрены, выплаты семьям назначены. Всего в ведомстве обнаружили 1 048 неправомерных случаев отказа в выплатах, а к дисциплинарной ответственности привлечены три должностных лица территориального отделения ПФР.

8 марта президент России Владимир Путин объявили о новых выплатах семьям с детьми от 8 до 17 лет, которые имеют небольшой доход. Первые начисления начались с 1 мая.