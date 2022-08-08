08 Августа 2022
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Происшествия В России
(2018) | Фото: Накануне.RU

В Tele2 высказались об утечке данных абонентов

Утекшая в интернет информация о данных абонентов Tele2 не представляет угрозы для клиентов, проводится служебное расследование.

"Анализ показывает, что опубликованные сведения не несут материальных рисков для абонентов. Большая часть этих данных не представляет угрозы пользователям, по сути, это перекомпиляция сведений, которые доступны онлайн из других источников. Tele2 проводит служебное расследование", - цитирует РИА Новости оператора.

Напомним, ранее стало известно, что в сеть попали данные участников программы лояльности оператора Tele2. Уточнялось, что данные содержат ФИО клиентов, а также номер телефона, адрес электронной почты и пол.

Теги: Tele2, утечка, проверка



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