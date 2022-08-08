08 Августа 2022
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Судебный молоток (2022) | Фото: Накануне.RU

В Калмыкии экс-силовики получили солидные сроки за убийство и разбойные нападения

Трое бывший правоохранителей из Ростовской области наказаны в Калмыкии за различные преступления, среди которых – убийство и разбой, сообщает калмыцкое региональное управление СКР.

По данным следствия, в ноябре 2020 г. бандиты, скрывая свою внешность под масками, вооруженные металлическими гвоздодерами и обрезами охотничьих ружей напали на колбасный цех и домовладение, принадлежащие жителю Сарпинского района Калмыкии. Владелец предприятия и его супруга получили тяжёлые травмы, один работник цеха умер от полученных травм. После задержания налётчики признались не только в указанных выше преступлениях, но и в четырёх разбойных нападений в Ростовской области (с 2014 г. по настоящее время) и выдали предметы и ценности, добытые преступным путем. Во время совершения преступлений они являлись действующими сотрудниками правоохранительных органов Ростовской области.

Присяжные заседатели единодушно признали налётчиков виновными в совершении инкриминируемых им преступлений, а также не заслуживающими снисхождения при назначении наказания. Верховный суд Калмыкии вынес свой приговор. Главарь банды получил 24 года колонии строгого режима и ограничением свободы на два года, два его соучастника получили 20 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на срок в два года и 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок в полтора года. Все они лишены специальных званий.

Теги: Разбой, убийство, правоохранители



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