Россия временно выводит из-под инспекционной деятельности по договору о СНВ свои объекты

Сегодня Россия официально проинформировала США по дипломатическим каналам о том, что временно выводит из-под инспекционной деятельности по договору о СНВ свои объекты, подлежащие инспекциям по этому документу. Это изъятие также распространяется на объекты, на которых могут проводиться предусмотренные договором показы, сообщает МИД РФ.

Российская Федерация вынуждена прибегнуть сейчас к этой мере вследствие упорного стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества и фактически лишают РФ права на осуществление инспекций на американской территории.

"Наша цель – исключить подобную неприемлемую ситуацию и обеспечить функционирование всех механизмов ДСНВ в строгом соответствии с принципами паритета и равноправия сторон, как это подразумевалось при его согласовании и введении в силу. Сейчас эти принципы не выдерживаются", - говорят в МИД, уточняя, что принятые меры носят временный характер.