08 Августа 2022
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Экономика Свердловская область
Банк Нейва (2021) | Фото: Накануне.RU

"АСВ" выделило 530 миллионов для выплат клиентам уральского банка "Нейва"

"Агентство по страхованию вкладов" дополнительно направит 530,35 млн руб. на выплаты кредиторами третьей очереди банка "Нефва", чьи требования включены в реестр требований кредиторов в составе основного долга.

Таким образом, сообщает "АСВ", процент удовлетворения требований этих кредиторов вырастет до 67,45% суммы установленных требований. Увеличение процента достигнуто за счет поступлений в имущественную массу банка денег, полученных от реализации ценных бумаг. Выплаты начнутся 16 августа.

Напомним, что выплаты кредиторам уральского банка "Нейва" начались в октябре прошлого года.

Теги: Нейва, Агентство по страхованию вкладов



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