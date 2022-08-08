08 Августа 2022
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Смог, Югорск, лесные пожары-2022 (2022) | Фото: vk.com/overhearsovetskiy

В ХМАО Авиалесоохрана остановила распространение огня почти на половине площадей всех действующих пожаров

Авиалесоохрана остановила распространение огня почти на половине площадей всех действующих в Ханты-Мансийском автономном округе.

"По ситуации на 8 августа в Ханты-Мансийском округе парашютисты-десантники Авиалесоохраны полностью остановили распространение огня на 40% от всей площади действующих лесных пожаров. Значительный результат по локализации очагов достигнут Авиалесоохраной в условиях жары и дефицита осадков почти без помощи наземной техники из-за невозможности ее доставки", - сказали ТАСС в Авиалесохране

По данным службы, в регионе действует 66 очагов, пройденная огнём площадь составляет 83,9 тыс. га, в том числе остановили распространение огня 20 очагов площадью 34,7 тыс. га.

Напомним, ранее губернатор Югры Наталья Комарова опубликовала обращение к югорчанам из-за лесных пожаров в автономном округе. Глава региона напомнила, что со 2 августа в округе повторно введён режим ЧС и призвала жителей Югры не ходить в лес. Площадь, пройденная огнём, составляет 84,6 тыс. га (утром была 82 тыс. 708 га) в Берёзовском, Октябрьском, Советском, Сургутском, Ханты-Мансийском, Белоярском, Кондинском, Нижневартовском районах, Нягани. Локализован 21 пожар на площади 38,4 тыс. га, в том числе пожар в заповеднике "Малая Сосьва" (на площади 1,89 тыс. га) и один пожар в Нягани.

"Эти данные сформированы в условиях аномально высоких температур воздуха, дефицита осадков. Высокая "сухая" грозовая активность, порывистый ветер повлияли на увеличение количества и площади лесных пожаров. В июле-августе установлены самый высокий, пятый класс пожарной опасности на территории Белоярского, Октябрьского, Березовского, Советского районов", - сообщила глава региона.

Теги: Югра, лесной пожар, огонь, Авиалесохрана



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