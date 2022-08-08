В Челябинске появились граффити с героями спецоперации на Украине

В настоящий момент художники заканчивают работу над изображениями. Муралы откроют 11 августа.

Одно граффити будет посвящено танкисту Константину Глушкову, второе — летчику Александру Подшивалову. Военнослужащие героически проявили себя в ходе СВО на Украине, награждены орденами Мужества посмертно.

В Челябинске откроют муралы, посвященные героям специальной военной операции на Украине, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.





