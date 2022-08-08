08 Августа 2022
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заграничный паспорт (2018) | Фото: Валерий Горелых

Финляндия может ограничить выдачу виз россиянам, едущим транзитом в страны ЕС

Власти Финляндии собираются ограничить транзитный туризм россиян в Европу по выданным в финских посольствах и консульствах шенгенским визам. Речь идет о поездках путешественников из России на средиземноморские курорты – визы стран, в которых находятся такие места, сейчас в РФ получить значительно сложнее.

"Мы будем реагировать, если люди действительно начнут ездить в другие страны по шенгенским визам, выданным Финляндией", - приводят "Ведомости" цитату главы консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннера.

Так, в предоставлении новых виз может быть отказано, если предоставленные ранее Финляндией документы использовались исключительно для транзита в третью страну.

Теги: финляндия, транзит, шенгенская виза, россияне



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