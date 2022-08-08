08 Августа 2022
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
(2005) | Фото: www.ugorsk.ru

В Нижневартовске подросток утонул в озере

В Нижневартовске 15-летний подросток утонул в озере "Безымянное", сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК России по Югре.

Проводится проверка.

"По предварительным данным, 7 августа 2022 года около 22.00 во время купания в озере подросток ушел под воду. Очевидцы происшествия пытались оказать помощь, однако спасти его не удалось", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Теги: подросток, озеро, Безымянное



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