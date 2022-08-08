08 Августа 2022
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Происшествия В России
наручники арест задержание (2018) | Фото:В.Н. Горелых

Россиянин Титов арестован по делу о госизмене, - СМИ

Лефортовский суд Москвы рассмотрит сегодня ходатайство о продлении ареста фигуранту нового дела о госизмене.

Речь идет о россиянине по фамилии Титов, сообщили РИА Новости в суде. Он был арестован в одном из российских регионов, после чего этапирован в Москву.

Когда именно обвиняемый был отправлен в СИЗО, не уточняется. Ранее об этом деле не сообщалось. Его фабула ввиду секретности не раскрывается.

Ранее директор Института теоретической и прикладной механики (ТПМ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Александр Шиплюк был арестован по делу о госизмене. Его отправили в Москву в СИЗО "Лефортово".

Теги: госизмена, титов



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