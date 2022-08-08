08 Августа 2022
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Происшествия Москва
Работа МЧС (2022) | Фото: пресс-служба прокуратуры Москвы

В Москве по делу о гибели рабочих в коллекторе задержан глава компании-подрядчика

По делу о гибели трёх рабочих в московском коллекторе задержали директора подрядной организации.

"Расследуется уголовное дело по признакам преступления... "нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц"... В настоящее время задержан генеральный директор частной организации, с ним проводится комплекс необходимых следственных действий", - сказала журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, её слова приводит РИА Новости.

Напомним, бригада из 13 рабочих прочищала водосток, когда уровень воды резко вырос из-за грозы. Шестеро сами смогли выбраться из колодца, четверых удалось спасти, ещё трое в итоге погибли.

Теги: Москва, коллектор, рабочие, гибель



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