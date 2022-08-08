Хинштейн попросит Генпрокуратуру разобраться со слишком мягким приговором миллиардеру Редькину

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн ("Единая Россия") возмутился слишком мягким приговором, который суд вынес сегодня его бывшему однопартийцу, экс-депутату камчатского заксобрания и миллиардеру Игорю Редькину.

Редькина признали виновным в убийстве по неосторожности и незаконной охоте. Во время следствия он находился под домашним арестом, суд назначил еще девять месяцев ограничения свободы и штраф в 200 тыс. руб.

В прошлом году Редькин застрелил жителя поселка Озерновский. По версии, поддержанной судом, миллиардер вышел на свалку и выстрелил из карабина, думая, что целится по медведю.

"Поразительно мягкий приговор: 9 месяцев ограничения (даже не лишения!) свободы за убийство человека по неосторожности. <…> Еще год назад, когда это ЧП только произошло, Редькин был незамедлительно исключён из "Единой России" и "добровольно-принудительно" снял свою кандидатуру с новых выборов в региональный парламент", - пишет Хинштейн.

Он считает странным, что следствие не смогло доказать "факт нахождения Редькина в алкогольном опьянении, поверив в его версию, будто он пытался отогнать забредшего в поселок медведя". "Первоначально сообщалось, что горе-депутат катался в "веселом" состоянии и палил ради забавы из ружья", - напомнил депутат.

"Не менее странен и вынесенный ему приговор. За унесённую человеческую жизнь - Редькин всего-навсего не сможет 9 месяцев посещать рестораны и массовые мероприятия", - возмутился Хинштейн.

"Направляю запрос в Генпрокуратуру о необходимости обжалования приговора за мягкостью", - добавил депутат.