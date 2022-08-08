08 Августа 2022
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Происшествия Челябинская область
боеприпас, снаряд (2020) | Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Курганской области

В Челябинской области при проведении сельскохозяйственных работ нашли артиллерийский снаряд

В Челябинской области во время проведения сельскохозяйственных работ обнаружили 76-мм боевой артиллерийский снаряд со взрывателем, сообщили Накануне.RU в региональном управлении Росгвардии.

Инцидент произошел 6 августа в лесном массиве в пяти километрах от поселка Родники Троицкого района. На место оперативно прибыли сотрудники группы разминирования ОМОН "Атом" Росгвардии.

Артиллерийский снаряд представлял опасность для жизни и здоровья граждан. Его вывезли и уничтожили.

Теги: снаряд, ОМОН,



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