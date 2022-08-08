Режиссер о заявлении Беглова про новые станции метро: "Человек абсолютно безответственно несет пургу"

Губернатор Петербурга Александр Беглов безответственно несет пургу и все понимают, что за эти обещания он лично не будет отвечать. Таким мнением поделился с журналистами режиссер-документалист Валерий Татаров комментируя заявление градоначальника о новых 5 мостах в Северной столице и 89 станциях метрополитена к 2050 году.

Ранее сообщалось, что петербургский губернатор анонсировал строительство 89 новых станций метрополитена. Так же проект Генерального плана Петербурга предполагает строительство 5 новых мостов и туннелей через Неву.

«Я надеюсь, что не Беглов, а его пиарщики занимаются этими вбросами, так называемыми хотелками. С точки зрения элементарного PR, это — выстрелить себе в ногу: когда есть катастрофически недостроенные годами станции метро, он вдруг заявляет об астрономическом количестве новых станций метро. То же самое насчет мостов. Причин и контекста для этого нет. Человек абсолютно безответственно несет пургу и все понимают, что за эти обещания он лично не будет отвечать. Если человек решил потерять остатки репутации, то таким образом это и делается», - сообщил Татаров.

Не верят в слова губернатора и горожане. Большая часть петербуржцев уверены, что планы Александра Беглова так и останутся на уровне пресс-релизов. За последние два года в городе не построили ни одной новой станции метро, зато строителям пришлось в срочном порядке чинить запущенные в 2019 году две станции.