В Сургуте найдены мертвыми член югорского отделения ЛДПР и его жена

В Сургуте член югорского отделения партии ЛДПР Олег Мацегора был найден мертвым вместе со своей супругой, сообщает "Сургутский Вестник" со ссылкой на руководителя окружного отделения ЛДПР Артема Зайцева.

Предположительно, Мацегора убил свою супругу и себя.

"Мне о трагедии сообщили коллеги из Сургутского местного отделения партии. Сегодняшние новости для нас, кто хорошо знал Олега, шокирующие", - сообщил Артем Зайцев, отметив, что последний раз виделся с соратником по партии в июле и ничего не предвещало беды: политик рассказывал о планах на жизнь, предстоящем отпуске, о поступлении дочери в университет.

"Помогал семье, которая переехала из Донбасса. Ничего не показалось в нем такого будоражащего. вполне уравновешенный человек. В его профессии других людей и не может быть: случайные люди авиадиспетчерами не работают", - прокомментировал Артем Зайцев.

Накануне.RU не удалось оперативно получить комментарий в пресс-службе СУ СК РФ по ХМАО-Югре. В ведомстве пообещали прокомментировать ситуацию позднее.