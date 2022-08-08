Киев снова вспомнил про Харьковские соглашения, объявив подозрение министру Януковича

На фоне поражений на фронте Киев снова вспомнил про Харьковские соглашения 2010 года, продлевавшие пребывание Черноморского флота России в Крыму в обмен на скидку на газ. На этот раз подозрение выписано министру обороны при президенте Викторе Януковиче Михаилу Ежелю. Он подозревается в "госизмене", сообщает Госбюро расследований.

Ежель обвиняется в том, что согласовывал пакет документов, которые входили в соглашения. По версии нынешнего режима в Киеве, это "госизмена, совершенная группой лиц по предварительному сговору".

Напомним, согласно договору между Россией и Украиной 1997 года, срок базирования ЧФ РФ в Крыму истекал в 2017 году. Соглашения продлили его до 2042 года. Киев получил скидку на газ на 30%, но не более $100 за тысячу кубометров, что было для Киева ощутимым экономическим успехом. После воссоединения Крыма с Россией Москва в одностороннем порядке денонсировала соглашения.

В мае Печерский районный суд Киева заочно арестовал за Харьковские соглашения Виктора Януковича. Также подозрения в госизмене объявили бывшему министру иностранных дел Константину Грищенко и экс-министру юстиции Александру Лавриновичу. Их объявили в международный розыск. При этом Лавринович заявил, что не получал никакого подозрения. Он также резонно подчеркнул, что соглашения были ратицифированы Верховной радой, а в правительстве тогда были 28 министров. Но подозрения почему-то были объявлены только двоим. Ежель стал третьим. По премьер-министру Николаю Азарову тоже было объявлено следствие за Харьковские соглашения. Правда, о подозрении не сообщалось.

Интересно, что Киев так и не денонсировал Харьковские соглашения по причине невозможности признать Крым российским. То есть они продолжают оставаться для Украины действующими, хотя очевидно противоречат ее конституции, запрещающей пребывание иностранных военных на ее территории.