08 Августа 2022
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Экономика В России
лаборатория для проведения пцр-диагностики госпиталь гувд свердловской области (2007) | Фото: Накануне.RU

Эксперт рассказал, почему Россия оказалась в зависимости от импортных семян

В Российском зерновом союзе видят риски по закупке семян на этот и следующий сезон. Россия находится в импортозависимости по этому товару, причем, по мнению главы РЗС Аркадия Злочевского, ситуация сейчас усугубляется Минсельхозом, который борется с ввозом импортных семян, а свои в РФ не производятся.

Ситуация складывалась много десятилетий.

"Почему мы свалились в импортозависимость? В начале 90-х у нас была дискуссия среди селекционеров о методе гибридизации. Она закончилась тем, что наши селекционеры отказались от использования этого метода. Селекционеры стали зарабатывать на семеноводстве, а не на селекции", - сообщил журналистам Злочевский.

В итоге государство не следит за соблюдением авторских прав, собирается всего около 10% роялти за использование этих прав, данная статья дохода не является для селекционеров основной.

"Селекционная деятельность вообще не окупается за счет продажи интеллектуальной собственности, селекционеры вообще в селекции не заинтересованы. Гибриды вообще не производятся", - говорит эксперт.

Теги: аркадий злочевский, селекция, семена, импортозависимость



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