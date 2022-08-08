Свердловский губернатор рассказал, откуда в Екатеринбурге запах гари и смог

Запах гари и смог, накрывшие сегодня Екатеринбург, являются результатом вспыхнувших на Урале пожаров. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

"К сожалению, жаркая и сухая погода — это не всегда хорошо. На Урале начался сезон лесных пожаров. Все мы в Екатеринбурге и окрестностях сегодня почувствовали удушающий запах гари", — написал губернатор.

Ссылаясь на Авиалесоохрану, глава региона сообщил о лесных пожарах, распространившихся на площади более 100 га. Самое крупное возгорание зафиксировано в Пелыме (Свердловская область), где с огнем борются 35 парашютистов-десантников. Также действует торфяной пожар, с которым, помимо сотрудников Авиалесоохраны и лесников, помогают бороться волонтеры.

Напомним, сегодня Накануне.RU в Уральском гидрометцентре объяснили, что такие неблагоприятные условия сложились из-за присутствия в Свердловской области антициклона, который ослабил ветер и создал застойные явления, что способствует скоплению загрязняющих выбросов в воздухе. Сам же дым пришел на Средний Урал из ХМАО-Югры, где сейчас горят леса.