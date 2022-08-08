Работникам уральской компании выплатили более 11 млн рублей долгов по зарплате

На Среднем Урале лишь после вмешательства прокуратуры работникам компании выплачены долги по зарплате в несколько миллионов.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проверка показала, что на ООО "РемЭлектроСервис" из Качканара перед 143 работниками образовалась задолженность по заработной плате за апрель-декабрь 2021 года в размере более 11 млн рублей. Прокурор города внес руководителю организации представления об устранении нарушений трудового законодательства.

Также в суд были поданы заявления о выдаче судебных приказов по взысканию невыплаченной зарплаты. Кроме этого, директор "РемЭлектроСервиса" и юридическое лицо привлечены к административной ответственности по статье 5.27 КоАП РФ (Нарушение трудового законодательства).

Как отметили в прокуратуре, сейчас задолженность перед работниками полностью погашена.