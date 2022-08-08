08 Августа 2022
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Медведь, Тюменская область, трасса (2017) | Фото: youtube.com

В Югре медведь-погорелец съел припасы пожарных

Медведь, у которого сгорела берлога, вышел к лагерю пожарных на берегу реки Радом в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщают РИА "Новости" со ссылкой на инженера пожарной охраны "Центроспас-Югория" Ксению Бакшаеву.

По ее словам, в конце июля кондинский филиал "Центроспас-Югория" направил опергруппу из 19 человек на тушение ландшафтных пожаров в 180 километрах от города Нягань. Там огонь выгнал к пожарным молодого медведя, лишившегося берлоги. В лагере хищник нашел себе пропитание — съел консервы, вскрыв банку зубами, и оладьи, которые спасатели приготовили для себя.

Во время ночных визитов спасатели прятались в охотничьем домике. Медведь приходил три ночи подряд.

Напомним, в Югре со 2 августа в округе повторно введен режим ЧС. Сегодня действует 67 пожаров, площадь, пройденная огнем составляет 84,6 тыс. га. Локализован 21 пожар на площади 38,4 тыс. га, в том числе пожар в заповеднике "Малая Сосьва" (на площади 1890 га) и один пожар Нягани.

В борьбе с пожарами Югре помогают огнеборцы из семи регионов.

Всего с начала пожароопасного периода было зарегистрировано 302 природных пожара, ликвидировано 235.

Теги: медведь, лесные пожары



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