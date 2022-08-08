08 Августа 2022
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Экономика В России
уборочная комбайн (2016) | Фото: Накануне.ru

В урожае фуражного зерна будет очень много, оно не окупается, - РЗС

В этом году объем продовольственной пшеницы, собранной в России, сильно сократится.

"Мы получим резкое снижение качества. Продовольственной пшеницы будет около 60% (в прошлом году – около 82%) от всего урожая этой культуры. Поступает очень много фуража. Цены на это реагируют. Себестоимость пшеницы уже по множеству региону превысила 10 тыс. руб. за тонну. Крестьяне, которые получают фураж, уже никак не окупят его", - рассказал журналистам глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

По его словам, Россия не является традиционным поставщиком фуражного зерна (в отличие от Украины), так что по некоторым позициям на экспорт – может так получиться - и поставить будет нечего. Злочевский отмечает, что поставить 50 млн тонн зерна на экспорт можно, но не факт, что фураж будут покупать.

В июле Россия отгрузила на экспорт 3,1 млн тонн пшеницы – это на 10% меньше, чем в июле прошлого года. "А когда-то июльские отгрузки доходили до 5 млн тонн, а августовские – до 6,5 млн тонн. Мы сами снижаем способность к конкуренции своими методами регулирования", - полагает Злочевский, который ругает экспортные пошлины, введенные правительством.  

"Нам никогда так не везло с погодой, как в этом сезоне. Но мы несем потери технологичности из-за отсутствия денег в кармане крестьян. Рассчитывать на рост в отрасли не приходится. Пока на рынке идет только закручивание гаек", - констатирует эксперт.

При этом он поддерживает такую меру как зерновые интервенции и закупки в закрома Родины Минсельхозом: "Не буду ругать в этом Минсельхоз. Это правильно. Это инструмент поддержания рынка. Он не самый эффективный, надо совершенствовать его".

Теги: фуражное зерно, пшеница, экспорт, аркадий злочевский



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