Минобороны РФ: Нацформирование "Кракен" утратило боеспособность

Нацформирование "Кракен" утратило боеспособность на Харьковском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, это произошло в результате уничтожения точечными ударами ВС РФ пунктов временной дислокации украинских националистов, массовых потерь и дезертирства наемников.

31 июля ВКС нанесли удар по техникуму в Харькове, по данным российских военных, там был пункт дислокации формирования "Кракен". Были ликвидированы до 350 националистов.