08 Августа 2022
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Игорь Трифонов в суде (2022) | Фото: Накануне.RU

Защита экс-главы УМВД Екатеринбурга Трифонова обжалует приговор

Защита бывшего начальника УМВД Екатеринбурга Игоря Трифонова обжалует решение Ленинского районного суда, который признал подсудимого виновным по делам о взяточничестве и хранении оружия. Об этом журналистам рассказала адвокат Трифонова Ольга Кезик.

"Процесс шёл необъективно, сторона защиты не предоставила всех доказательств, которые планировала. Вина, по мнению суда, доказана на основании показаний четырех человек: Коноплёв, Куба, Жданов и Воронин. Первые три заявили о якобы совершённом преступлении в виде получения взятки только со слов Воронина. И только Воронин якобы принимал участие в передаче денежных средств, чего не было соответственно. В общем-то на этом всё и строилось: не совокупность показаний, а один на один, Воронин против Трифонова. Все перечисленные сегодня доказательства свидетельствовали о том, кем работал Трифонов, когда был назначен, что расследовал. Само наказание были назначено за преступление, которое доказывается словом человека, на 100% заинтересованного в исходе, потому что он избежал уголовной ответственности именно за показания, которые он давал против моего подзащитного", - заявила Кезик.

Напомним, что сегодня Ленинский районный суд приговорил Трифонова к 9,5 годам колонии строгого режима. При этом почти три года, которые он отбыл в СИЗО и под домашним арестом, будут засчитаны в назначенный судом срок.

В конце судебного заседания осуждённый сказал последнее слово, а также передал журналистам письма от его супруги и дочери, адресованные ему.

Даже после приговора, Трифонов не отказался от своей позиции и заявил, что не виновен. Он также добавил, что будет до конца доказывать свою правоту, и даже завещал родным после своей смерти не прекращать уголовное дело, доказать его невиновность и очистить фамилию Трифонов.

Теги: игорь трифонов, приговор, обжалование



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