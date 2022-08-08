Минсельхоз не очень знает, что в отрасли происходит – Российский зерновой союз

В Российском зерновом союзе предлагают забыть об оптимистичных прогнозах и расчетах на рекордный урожай в этом году. Несмотря на хорошую погоду, идут потери урожая. Это связано с разными факторами, но в корне всех их одна проблема – нехватка денег у крестьян.

По словам главы РЗС Аркадия Злочевского, сейчас потери связаны с тем, что крестьяне пропускают оптимальные погодные окна. Если зерно не убрано вовремя, оно начинает прорастать, особенно при дождях. Общие потери с учетом всех факторов, по прогнозам РЗС, составят в районе 15% (то есть урожайность составит около 36,1 центнера с гектара).

"Есть еще целый ряд дополнительных рисков. Например, состояние техники. Сейчас ее обновления практически нет. Трактор стоит 19-20 млн руб., у крестьян нет денег на такие покупки. Все деньги вынуты экспортными пошлинными и внутренними ценами. На импортную технику также недоступны запчасти. Сейчас если что-то сломалось, то минимум неделю приходится ждать. Урожай остается неубранным", - рассказал Злочевский журналистам.

Отдельным риском он называет отсутствие денег и недоступность кредитов. "Собственные деньги уже закончились из-за возросших издержек. Фосфорные удобрения вообще недоступны. Использование удобрений по текущим ценам не окупается вообще. Никто не занимается решением проблемы с доступом крестьян к деньгам. Государство даже не беспокоится по этому поводу. А к севу озимых уже будет поздно суетиться, поезд уйдет. Этот риск сейчас накапливается как снежный ком", - предупреждает эксперт.

Еще одной проблемой он считает потерю технологичности уборки.

По мнению главы РЗС, самые большие риски сейчас по кукурузе. Ее уборка еще впереди, эта культура дает значительный вклад в общий вал. "Я еще по весне предупреждал, что ее позже начнут сеять и на нее может просто не хватить денег. Что с ней будет – мы поймем в сентябре. В 129 млн тонн кукурузы я не верю", - заявляет Злочевский.

У него крайне пессимистичный взгляд на политику, проводимую Минсельхозом: "Минсельхоз не очень знает, что в отрасли происходит, верит в те цифры, которые сам своим давлением от регионов же и потребовал. Сейчас будут списывать [потери] на погоду, на что угодно", - говорит эксперт.