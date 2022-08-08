Замглавы района на Южном Урале будут судить по обвинению в получении взятки в 800 тысяч рублей

В Челябинской области направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы Ашинского района, обвиняемого в получение взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, подозреваемый в 2018 году способствовал коммерческой организации в приеме и оплате работ по строительству очистных сооружений, которые были построены с нарушениями.

За это он получил от директора коммерческой организации 800 тыс. рублей.